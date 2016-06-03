هجمات جديدة من مسلحي «منتقمي دلتا النيجر» تستهدف البنية النفطية فى نيجيريا

شنت جماعة “منتقمي دلتا النيجر” ثلاث هجمات جديدة على البنية التحتية النفطية فى نيجيريا و ووعدت بوقف إنتاج النفط تماماً.

وتعد هذة الهجمات هى الجديدة من نوعها فى دلتا النيجر التى تشهد تدهوراً سريعاً, وقالت تلك الجماعة فى حساب لها على تويتر إنها نسفت خط أنابيب في ولاية بايلسا النيجيرية المملوكة لشركة إينى الإيطالية، نقلاً عن رويترز.

وأضافت تلك الجماعة عبر تويتر ”عند الساعة الثالثة والنصف صباحا نسفت جماعة منتقمي دلتا النيجر خط الأنابيب الواصل بين براس وتيبيدابا في بايلسا.”

وحذرت جماعة منتقمي دلتا النيجر شركة إيني بشكل مباشر من مغبة البدء في عمليات إصلاح خط الأنابيب أو البنية الأساسية “وإلا فإن مسؤولي الشركة سيندمون”.