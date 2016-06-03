أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أحمد موسى : «خطاب الرئيس السيسي تاريخي وجرعة أمل للمصريين»

Google+ Print
الإعلامي أحمد موسى - أرشيفية

 أحمد موسى – أرشيفية

وصف الإعلامي أحمد موسى، خطاب الرئيس بالتاريخي، مشيرًا إلى أن الخطاب كان بمثابة جرعة الأمل لكل المصريين بالداخل والخارج.

وقال أحمد موسى في تدوينه له عبر حسابه بـ ” تويتر”: “خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخي .. و جرعة أمل لكل المصريين في الداخل والخارج.. ربنا يحميك يا ريس.. أحمد موسى” .

كان الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، أجرى حوارًا مع الرئيس السيسي  مساء اليوم الجمعة قدم خلاله الرئيس السيسي كشف حساب عن فترة توليه للرئاسة.

وناقش السيسي في حواره العديد من الملفات، كان أبرزها التصدي لمحاولات إسقاط الدولة، والعلاقات مع الدول الخارجية، والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.

تدوينة الإعلامي أحمد موسى

تدوينة الإعلامي أحمد موسى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي