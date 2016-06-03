أحمد موسى : «خطاب الرئيس السيسي تاريخي وجرعة أمل للمصريين»

وصف الإعلامي أحمد موسى، خطاب الرئيس السيسي بالتاريخي، مشيرًا إلى أن الخطاب كان بمثابة جرعة الأمل لكل المصريين بالداخل والخارج.

وقال أحمد موسى في تدوينه له عبر حسابه بـ ” تويتر”: “خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخي .. و جرعة أمل لكل المصريين في الداخل والخارج.. ربنا يحميك يا ريس.. أحمد موسى” .

كان الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، أجرى حوارًا مع الرئيس السيسي مساء اليوم الجمعة قدم خلاله الرئيس السيسي كشف حساب عن فترة توليه للرئاسة.

وناقش السيسي في حواره العديد من الملفات، كان أبرزها التصدي لمحاولات إسقاط الدولة، والعلاقات مع الدول الخارجية، والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.