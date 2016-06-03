النائب محمد أبوحامد: خطاب السيسي يؤكد على استكمال خطط التنمية رغم التحديات

أكد النائب البرلماني محمد أبو حامد مساء اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس السيسي يوضح الكثير من القضايا التي تشغل الرأي العام، مشيرًا إلى أن الخطاب يوكد على عزم الدولة على استكمال خطط التنمية والبناء رغم التحديات والصعاب.

وقال النائي أبو حامد في تدوينه له على تويتر “خطاب الرئيس يوضح الكثير من القضايا التي تشغل الرأي العام و يؤكد عزم الدولة على استكمال خطط التنمية و البناء رغم التحديات و الصعاب #مصر”

كان الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، أجرى حوارًا مع الرئيس السيسي ،قدم خلاله الرئيس السيسي كشف حساب عن فترة توليه للرئاسة.

وناقش السيسي في حواره العديد من الملفات، كان أبرزها التصدي لمحاولات إسقاط الدولة، والعلاقات مع الدول الخارجية، والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.