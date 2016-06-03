بالفيديو.. السيسى: لا نمنع حرية التعبير.. و90% من الموجودين بالسجون محبوسون جنائياً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية ودور الشباب فى النهوض بمصر، قائلاً: "حبوا مصر بس مش لدرجة تدميرها، مش ممكن يكن واحد بيحب مصر ويدمرها".

وقال الرئيس السيسى فى حوار شامل، مع الإعلامى أسامة كمال، إنه هناك أولويات يجب العمل عليها، ولا يمنع أحد من الكلام أو التعبير عن رأى.. نحن فى دولة بمؤسسات.. ومن حق الجميع إجراء المظاهرات.. مفيش كلام.. ولكن بالقانون.. عدم تنفيذ القانون ليس فى صالحنا".

وأوضح الرئيس أن "90% من الموجودين بالسجون محبوسين جنائياً، بناء على أحكام قضائية.. هؤلاء ارتكبوا فعلا جنائىا سرقة وخلافه.. ونحن ننظر فى الـ10% الباقين.. نظرت 3 مرات والرابعة جاية"، مستطرداً: "لا نريد أن نؤذى أنفسنا دون قصد".

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