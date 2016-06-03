رسميا – بارترا يرحل من برشلونة وينضم لدورتموند

أعلن برشلونة عن رحيل مدافعه مارك بارترا بعد تفعيل الشرط الجزائي الموضوع في تعاقده لينضم إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وأكد برشلونة عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة أن الفريق الألماني قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب الإسباني والبالغ 8 مليون يورو من أجل ضمه.

وانضم بارترا إلى برشلونة في سن الـ12 حيث أصبح لاعبا في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة التابعة للنادي وتوج بخمسة ألقاب للدوري الإسباني، وبطولتي دوري أبطال أوروبا ومثلهما لكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني، ولقب وحيد في كأس العالم للأندية.

يأتي ذلك بعدما انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة حول رغبة بارترا في الرحيل لقلة مشاركاته مع برشلونة لاعتماد لويس إنريكي المدير الفني على جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو.

وأصبح بارترا بذلك هو ثاني صفقات دورتموند خلال الصيف الجاري بعد عثمان ديمبلي، وقام النادي الألماني بضم اللاعب الإسباني لتأمين دفاعه بعد رحيل قائده ماتس هوميلز إلى بايرن ميونيخ.

كما أن بارترا أصبح هو الراحل الثاني عن برشلونة بعد داني ألفيش الذي رحل عن البلوجرانا يوم الأربعاء.