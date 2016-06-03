صراع الصفقات - مفاجأة كبرى.. فاردي على أعتاب أرسنال.. ' تم تفعيل الشرط الجزائي '

فجر ستيورت جيمس الصحفي الموثوق في صحيفة جارديان الإنجليزية مفاجأة كبرى بعدما أكد تحرك أرسنال من أجل ضم جيمي فاردي مهاجم ليستر ستي.

موسم سيبقى في ذاكرة كل عشاق ومتابعي كرة القدم. ليستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بفضل كتيبة جيمي فاردي ورياض محرز مع تعليمات كلاوديو رانييري.

أرسنال يبحث عن مهاجم خلال سوق الانتقالات الصيفية وهذا ما أكده آرسين فينجر وخصوصا بعد إصابة داني ويلبيك. وهنا بدأ الحديث عن فاردي.

وأكدت صحيفة جارديان أن أرسنال قام بالفعل بتفعيل الشرط الجزائي في عقد فاردي.

ويملك فاردي شرطا جزائيا بقيمة 20 مليون جنية إسترليني وهو ما استغله أرسنال حسبما أكدت جارديان.

ورغم تفعيل أرسنال بالفعل للشرط الجزائي إلا أن ليستر سيتي مازال يقاتل من أجل الإبقاء على المهاجم الإنجليزي صاحب الـ29 عاما.

ولعب فاردي 38 مباراة في الموسم الماضي مع ليستر ونجح في تسجيل 24 هدفا وصناعة 8.