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رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يقود حملة للتأكد من سلامة السلع الغذائية بالأسواق

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رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يقود حملة للتأكد من سلامة السلع الغذائية بالأسواق رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يقود حملة للتأكد من سلامة السلع الغذائية بالأسواق
أكد المهندس عفيفى محمد أحمد رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بنه قاد حملة، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المطروحة بالأسواق ببورفؤاد إستعدادا لشهر رمضان وحماية المواطنيين من السلع منتهية الصلاحية.

وأكد عفيفى بأن الحملة المكثفة تقودها المهندسة راند فتحى بإدارة شئون البيئة ومدير الطب البيطرى والطب والوقائى وقسم الدواجن والمجازر واللحوم والرقابة التموينية وشرطة البيئة والمسطحات المائية، برئاسة المقدم أحمد الحريزى والرائد محمد بيومى لتفقد محلات الجزارة واللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والطيور للتأكد من سلامة كافة المنتجات .

وأضاف عفيفى أنه أصدر تعليمات لأصحاب محلات الدواجن والطيور بعدم التخلص من النفايات الصلبة الإ من خلال متعهد رسمى وإستلام إيصال يفيد عدم إلقائها بمواسير الصرف أو التخلص منها أمام المحلات.

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مصر 365