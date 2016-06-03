مدير أمن شمال سيناء يشارك فى ماراثون لدعم إنشاء مستشفى خيرى للأورام بالعريش

شارك اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء، فى ماراثون خيرى لدعم إنشاء مستشفى خيرى للأورام بسيناء، والذى نظمته إحدى المؤسسات الخيرية مساء اليوم الجمعة، ضمن فعالياتها حملة للدعوة للتبرع لبناء المستشفى.

وانطلق الماراثون من موقع قريب من مقر المؤسسة الخيرية، مرورًا بالشارع الرئيسى وسط مدينة العريش، وصولاً لحديقة المالح لمسافة قاربت 3 كيلو مترات.

وتضمن الماراثون مشاركة فريق من الشباب المتطوعين بالمؤسسة، والأهالى والقائمين على المؤسسة، وفريق الدراجين، واستهل الماراثون بإطلاق اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء حمامة بيضاء فى سماء العريش، وخلال سير الماراثون وزع الشباب بيانات تدعو المواطنين للتبرع لإنشاء مستشفى الأورام بسيناء.

وتواصلت الفعاليات وسط مدينة العريش باستعراضات توضح دور المؤسسة فى خدمة أهالى سيناء على نغمات مقطوعات فنية تدعو للمشاركة فى التبرع لبناء المستشفى.

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