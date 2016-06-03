محافظ دمياط يوجه بالتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية فى رأس البر

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لجان المتابعة للمرور والتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية بمدينة رأس البر، استعدادًا لموسم الصيف.

ورصدت لجان المتابعة، اليوم الجمعة، نقصًا فى أوزان الخبز بثلاثة مخابز بالسوق العمومى برأس البر، حيث تبين بمعاينة أوزان الخبز أن وزن الرغيف الواحد 72 جرامًا فى أحد المخابز ووجود نقص فى الوزن فى مخبز آخر، كما تم معاينة الأوزان بسوق 63، وتبين أن الوزن يتراوح بين 85 و95 جرامًا.

ورصدت اللجنة التزامًا بالتعليمات بالجمعية التعاونية بسوق 63، حيث وجدت جداول المواعيد والأسعار والمنفذ يعمل، وبعرض التقرير على المحافظ قرر إحالة المخالفات إلى التحقيق العاجل بمديرية التموين.

محافظ دمياط يوجه لجنة لمتابعة منظومة النظافة