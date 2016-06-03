أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يوجه بالتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية فى رأس البر

Google+ Print
محافظ دمياط يوجه بالتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية فى رأس البر محافظ دمياط يوجه بالتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية فى رأس البر
وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، لجان المتابعة للمرور والتفتيش على المخابز والجمعيات الاستهلاكية بمدينة رأس البر، استعدادًا لموسم الصيف.

ورصدت لجان المتابعة، اليوم الجمعة، نقصًا فى أوزان الخبز بثلاثة مخابز بالسوق العمومى برأس البر، حيث تبين بمعاينة أوزان الخبز أن وزن الرغيف الواحد 72 جرامًا فى أحد المخابز ووجود نقص فى الوزن فى مخبز آخر، كما تم معاينة الأوزان بسوق 63، وتبين أن الوزن يتراوح بين 85 و95 جرامًا.

ورصدت اللجنة التزامًا بالتعليمات بالجمعية التعاونية بسوق 63، حيث وجدت جداول المواعيد والأسعار والمنفذ يعمل، وبعرض التقرير على المحافظ قرر إحالة المخالفات إلى التحقيق العاجل بمديرية .


>محافظ دمياط يوجه لجنة لمتابعة منظومة النظافة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه