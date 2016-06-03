أنا عمرو زكي (4) – عن أسوأ محترف تعامل معه ستيف بروس.. وحقيقة تأخره في العودة لويجان

الفصل الأخير من رحلة عمرو زكي الاحترافية مع ويجان لم تكن في روعة البدايات.. خلافات مع ستيف بروس وانخفاض الأداء ثم الرحيل في نهاية الموسم.

شارك عمرو زكي مع منتخب مصر في مباراة زامبيا والمؤهلة لكأس العالم 2010 وتعرض للإصابة وعاد لإنجلترا متأخرا ما دفع بروس لتوقيع عقوبة صارمة عليه.

وتحدث المدير الفني الإنجليزي في وقت سابق عن عمرو زكي قائلا:"كأن أسوأ لاعب محترف تعاملت معه".

ومن هنا نبدأ ما حدث في الرحلة الأخيرة مع عمرو زكي في رحلته الاحترافية الأولى والتي بدأها مع ويجان بعدما انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة عام.

طالع الحلقة الأولى

أنا عمرو زكي (1) – عن مفاوضات الأهلي وطلب لوكوموتيف ضم أبو تريكة.. واستقبال رائع من مرتضى

طالع الحلقة الثانية

أنا عمرو زكي (2) – عن نصيحة بروس للنجاح في إنجلترا.. وأزمات ممدوح عباس وميسي

طالع الحلقة الثالثة

أنا عمرو زكي (3) – عن تحقيق حلم "بلايستيشن" وخليفة شيرار.. ورأيه في انضمام ميدو لويجان

وكل ما يلي على لسان عمرو زكي لـFilGoal.com.

"ستيف بروس قال إنني أسوأ لاعب محترف تعامل معه وفي أول الموسم هو من قال أنا تعاقدت مع لاعب رائع وهداف العالم".

"ما حدث إنني في مباراة زامبيا خرجت مصابا في آخر 5 دقائق وطُلب مني الانتظار في مصر ليومين بسبب الاشتباه في إصابتي بمزق أو شد وأن أخضع لآشعة قبل السفر".

"المنتخب قام بإرسال خطابا رسميا لويجان والاتحاد الإنجليزي وأوضح فيه مدى إصابتي وإنني لن أستطيع العودة مبكرا، ولكنني فوجئت بوكيل أعمال نادر شوقي يؤكد غضب إدارة النادي وبروس مني".

"سافرت بعد يومين وكان بصحبتي أحمد حسام "ميدو" وطبيب منتخب مصر أحمد ماجد".

"فوجئت بخصم 3 أسابيع من مستحقاتي واستقبلني طبيب وإداري ويجان في المطار واصحطباني مباشرة إلى إحدى المستشفيات".

"بعد خضوعي لآشعة جديدة وتأكد إصابتي قام بروس بجعل الخصم أسبوعين فقط، وأكد لي أنه كان ينبغي علي العودة مباشرة من أجل تلقي العلاج من الجهاز الطبي بالنادي".

"بروس قال لي ويجان هو المسؤول عنك وهو من يقوم بعلاجك نحن لا نتعامل بالعاطفة مثلكم".

"عدت للمشاركة مجددا في المباريات وأكملت الموسم بشكل طبيعي حتى نهايته ورحلت عن ويجان بعد ذلك".