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مصادر :الصور الجريئة لـ«رزان مغربي» منذ عدة أشهر ونشرت دون علمها

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رزان مغربي

رزان مغربي

أكدت مصادر مقربة من الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي أن الصور الجريئة التي تم نشرها لها اليوم الجمعة نشرها المصور محمود عاشور عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تمت “دون علمها”، وأن “مغربي” اعتبرت ما حدث “جريمة ارتكبها المصور في حقها وفي حق الجمهور المصري التي تعتذر إليهم عما حدث بالرغم من انها ليس لها دخل فيه”.

وأضافت المصادر المقربة، في تصريح لـ”أونا”، أن “الصور قديمة وتم تصويرها منذ عدة أشهر وكانت ضمن العديد من الصور لنشرها في مجلة بعد شهر رمضان في إطار فكرة معينة، وأن نشرها بمفردها يخرجها من نطاق الفكرة التي صوروها من أجلها، حاصة أنها إعلامية معروفة بالعالم العربي وعلاقتها قوية بجمهورها وخصوصا العائلات وتصر على احترام الوطن العربي وهي ستستفر للبنان لقضاء شهر رمضان كله في إجازة طويلة بعد انتهائها من تصوير الموسم الثاني لبرنامجها الحياة حلوة”.

وأكدت المصادر أن الفنانة اللبنانية عبرت عن غضبها الشديد بسبب نشر تلك الصور الجريئة، وأنها لم تأذن له بنشر تلك الصور على الإطلاق خاصة وأنه لم يتبقى سوي أيام قليلة علي شهر رمضان الكريم التي تعرف ان له قدسية خاصة فى .

رزان مغربي

رزان مغربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رزان مغربي

الصور التي تم نشرها للإعلامية رزان مغربي

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أونا

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