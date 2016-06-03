تنفيذ 284 حكمًا قضائيًا فى حملة مكبرة بأسوان

نفذ ضباط إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان اليوم، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، شملت الجهود ضبط 284 هاربًا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وشملت الجهود ضبط المحكوم عليه "هشام.ح"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى جناية مخدرات بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وضبط المحكوم عليه "حجاج.م"، والمطلوب للتنفيذ عليه فى جناية سرقة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، ومطلوب للتنفيذ عليه فى جناية إحداث عاهة بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكان من نتائج الحملة ضبط 128 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، و27 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت الحملة عن ضبط 78 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و48 محكومًا عليهم فى جنح المخالفات بإجمالى مبالغ محصلة 1810 جنيهات، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة، وجارٍ إحالتهم للنيابات المختصة لاتخاذ إجراءات تنفيذ هذه الأحكام.

ضبط 401 مخالفة مرورية بأسوان منها 5 حالات قيادة تحت تأثير المخدر

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