لأول مرة.. العلماء يتوصلون لتطعيم يقى من الإصابة بالسرطان

توصل العلماء لتطعيم ضد الإصابة بالسرطان يقى ويحمى من أنواع الأورام المختلفة، سيمثل ثورة فى الوقاية منه، وسيقلب الموازين فى مجال السرطان وسيجنب المريض الآلام التى يتعرضها لها من جراء الإصابة به، وتوفير آلاف الدولارات التى تنفق على العلاج.

وأكدت الدكتور ليلى إبراهيم شلبى - استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى - أن التطعيم قادر على الوقاية من السرطان، مؤكدة أنه تم نشر هذا البحث فى دورية علمية أمريكية معروفة اسمها "نيتشر"، موضحة أن البحث ما زال فى المراحل الأولية من التجارب، وأن هذه الأبحاث ستمثل ثورة فى مجال السرطان.

وأشارت د. ليلى إلى أن هذا البحث يعتبر أهم ما توصل إليه العلم فى الفترة الأخيرة، موضحة أن هذا التطعيم سيحمى العالم من خطر السرطان، ويحمى من جميع الأنواع السرطانية، مشيرة إلى أنه تم أخذ جزء من "RNA " الخلية السرطانية، وتم حقنه فى خلايا دهنية دقيقة، ثم تم حقنه فى دم المرضى الذين يعانون من حالات متأخرة من السرطان، مؤكدة أن أجسام هؤلاء المرضى حدث لها تفاعل من الجهاز المناعى ضد الخلايا السرطانية، بالضبط كما يفعل الجسم عندما يدخل فيروس إلى جسم الإنسان، ويقوم الجهاز المناعى بمهاجمته والرد عليه.

وأكدت دكتورة ليلى أنه بالتوصل إلى هذا التطعيم يمكن حماية جسم الإنسان من السرطان، موضحة أن نجاح الفكرة سيكون لها مستقبل كبير جدا، وأنه من المتوقع أن جميع الأشخاص سيأخذون هذا التطعيم، ولكن يمكن البدء بالفئات الأكثر عرضة للإصابة الذين لديهم الجين الوراثى للسرطان، وسيمثل ثورة فى العلم كله.

وقالت استشارى أمراض القلب إن البحث فى البداية ولكن نجاح الفكرة سيكون وراءه نجاح كبير، مضيفة أنه أمل للوقاية من السرطان، وتم تجربته على ثلاثة أنواع من السرطانات، مؤكدة أنه سيفتح مجالا لعلم جديد سيمثل ثورة فى العالم كله. مؤكدة أنه سيجنب المريض الآلام الناتجة عن السرطان، وسيوفر المبالغ الطائلة التى تنفق على علاج هذا المرض وعلى مضاعفاته.

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