«أبل» تعلن عودة جميع خدماتها للعمل بعد فترة توقف

قالت شركة أبل إن جميع خدماتها بما فيها متجر التطبيقات “آب ستور” عادت للعمل مجددًا بعد توقفها الليلة الماضية.

وأظهر موقع أبل على شبكة الإنترنت في الولايات المتحدة أن جميع التطبيقات قد عادت للعمل.

وقالت الشركة بعد دقائق قليلة عبر موقعها “ليست هناك مشكلات في الوقت الراهن”.

وقالت الشركة المصنعة لهاتف آيفون إن الخدمات المرتبطة بخدمة “آي.كلاود” وتطبيق الصور عادت للعمل أيضًا.

وبحسب رويترز أنه بالرغم من أن بعض خدمات الشركة عادت للعمل قبل ذلك بما في ذلك متجر التطبيقات “آب ستور” كانت هناك خدمات مرتبطة بخدمة “آي.كلاود” وتطبيق الصور لا تزال غير متاحة لبعض المستخدمين.

وفي وقت سابق رفضت متحدثة باسم أبل التعليق على طبيعة الانقطاع، لكنها أشارت إلى موقع الشركة لإظهار أن أغلب الخدمات عادت للعمل.