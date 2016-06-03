الفصائل الفلسطينية فى لبنان تهدد بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية ضد الأونروا

هددت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية فى لبنان بتصعيد تحركاتها الاحتجاجية إن لم تتراجع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن قراراتها بتخفيض مساعداتها الطبية والاستشفائية للاجئين الفلسطينيين.

وأعلنت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية التى تتحرك بشكل موحد ضد قرارات (الأونروا) باسم خلية إدارة الأزمة، فى مؤتمر صحفى، أنها لن تتراجع عن تحركاتها حتى تتراجع الأونروا عن قراراتها التى وصفتها بالظالمة بحق اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان.

وأكدت الفصائل واللجان أنها تدافع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحذرت من استمرار (الأونروا) بتقليص خدماتها الإنسانية، وأعلنت رفضها التراجع عن مطالب الشعب الفلسطينى أو التنازل عنها.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية الفلسطينية عقدت لقاء مع مدير عام (الأونروا) فى لبنان ماتياس شمالى وقد تم تسليم مذكرة بكل مطالب اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت الفصائل حرصها على استكمال الحوار مع (الأونروا) لإيجاد حل للأزمة وشددت على أنه إن لم يتم التوصل لاتفاق مكتوب ومتفق عليه مع إدارة (الأونروا) فإنها ستذهب نحو تصعيد تحركاتها الاحتجاجية، مؤكدة أنه ما زال لديها الكثير من الإجراءات التى يمكن استخدامها.

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