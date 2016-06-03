تونس توقع مع واشنطن إتفاق ضمان قرض بقيمة نصف مليار دولار

وقعت تونس الجمعة مع الولايات المتحدة اتفاق ضمان قرض يتيح لتونس اقتراض نصف مليار دولار من الأسواق المالية الدولية، وفق ما أعلن وزير المالية التونسى سليم شاكر.

وأوضح الوزير فى تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة أن قيمة القرض 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبضمان أمريكى ما سيتيح الاقتراض بنسبة فائدة 2 بالمئة وربما أقل بدلا من 6 أو 7 بالمئة بدون الضمان الأمريكى.

وقالت الخارجية الأمريكية أن "الاتفاق يأتى لدعم تونس التى تنفذ اصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها أن توفر أسس النمو والازدهار".

والاتفاق هو الثالث من نوعه الذى تمنحه واشنطن لتونس. وسبقه اتفاق فى 2012 بقيمة 485 مليون دولار وآخر فى 2014 بقيمة نصف مليار دولار، وفق المصدر ذاته.

وتأثر الاقتصاد التونسى بشدة بعد الاطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن على فى 2011 وتنامى ظاهرة التطرف الإسلامى العنيف مغتنما ضعف سلطة الدولة.

وسجلت تونس فى 2015 نسبة نمو دون واحد بالمئة.

وتواجه البلاد تراجعا حادا جدا فى قطاع السياحة وتراجعا فى الاستثمار الاجنبى مع نسبة بطالة مرتفعة جدا بين الشباب.

وأعلن صندوق النقد الدولى فى مايو أنه وافق على خطة مساعدة جديدة لتونس بقيمة 2,9 مليار دولار تمتد على أربع سنوات.

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