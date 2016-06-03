أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس توقع مع واشنطن إتفاق ضمان قرض بقيمة نصف مليار دولار

Google+ Print
تونس توقع مع واشنطن إتفاق ضمان قرض بقيمة نصف مليار دولار تونس توقع مع واشنطن إتفاق ضمان قرض بقيمة نصف مليار دولار
وقعت تونس الجمعة مع الولايات المتحدة اتفاق ضمان قرض يتيح لتونس اقتراض نصف مليار دولار من الأسواق المالية الدولية، وفق ما أعلن وزير المالية التونسى سليم شاكر.

وأوضح الوزير فى تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة أن قيمة القرض 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات وبضمان أمريكى ما سيتيح الاقتراض بنسبة فائدة 2 بالمئة وربما أقل بدلا من 6 أو 7 بالمئة بدون الضمان الأمريكى.

وقالت الخارجية الأمريكية أن "الاتفاق يأتى لدعم تونس التى تنفذ اصلاحات اقتصادية مهمة من شأنها أن توفر أسس النمو والازدهار".

والاتفاق هو الثالث من نوعه الذى تمنحه واشنطن لتونس. وسبقه اتفاق فى 2012 بقيمة 485 مليون دولار وآخر فى 2014 بقيمة نصف مليار دولار، وفق المصدر ذاته.

وتأثر الاقتصاد التونسى بشدة بعد الاطاحة بنظام الدكتاتور زين العابدين بن على فى 2011 وتنامى ظاهرة التطرف الإسلامى العنيف مغتنما ضعف سلطة الدولة.

وسجلت تونس فى 2015 نسبة نمو دون واحد بالمئة.

وتواجه البلاد تراجعا حادا جدا فى قطاع السياحة وتراجعا فى الاستثمار الاجنبى مع نسبة بطالة مرتفعة جدا بين الشباب.

وأعلن صندوق النقد الدولى فى مايو أنه وافق على خطة مساعدة جديدة لتونس بقيمة 2,9 مليار دولار تمتد على أربع سنوات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365