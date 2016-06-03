بالأسماء …10 علماء ظهروا في الفيلم التسجيلي «مصر في عامين»

كتبت : إ نجي لطفي

رصدت وكالة اونا قائمة العلماء الذين ظهروا خلال الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه على شاشة التلفزيون المصري بمناسبة مرور عامين على الرئيس عبد الفتاح السيسي على توليه الرئاسة .

حيث ظهر الأستاذ الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة الطرق جامعة كارلتون في كندا وحاصل علي اعلي جائزة هندسية في العالم كما إبتكر هراس اسمه امير لعلاج تشققات الاسفلت ويستخدم في كندا واستراليا والامارات ، والدكتور هاني سويلم المدير الاكاديمي. لقسم هندسة المياه جامعة اخن في المانيا – أستاذ التنمية المستدامة – كلفته الحكومة الالمانية بإنقاذ نهر الراين من التلوث ونجح في هذا الحصل علي جائزة أفضل مشروع تنموي في العالم من الامم المتحدة .

بالإضافة الي الاستاذ الدكتور فيكتور رزق الله أول عميد هندسة اجنبي في تاريخ المانيا ٠٠ نقيب المهندسين الالمان ٨ سنوات – حاصل علي اعلي وسام من المستشار الالماني – صمم مترو انفاق هانوفر – صمم أكبر ميناء للحاويات في العالم والدكتور مصطفي عبد المقصود عميد معهد بناء السفن جامعة هامبورج – صمم المدمرة البحرية للجيش الالماني – صمم أكبر سفينة في العالم لنقل البضائع – مشرف علي اكبر معمل اختبار سفن في هامبورج بالمانيا.

كما ظهر الدكتور ابراهيم سمك أحد مصممي الخلايا الشمسية للبرلمان الالماني والمستشارية الالمانية ومحطة قطارات برلين ومطار شتوتجارت ومصنع مرسيدس بنز – رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاوروبي للطاقات المتجددة ٨ سنوات – حتصل علي اعلي وسام الماني من المستشار شرودر ، والدكتور هاني النقراشي خبير الطاقة الشمسية العالمي .

وهاني عازر : المدير التنفيذي لمحطة قطارات برلين والدكتور خالد عبد الرحمن نائب عميد هندسة هانوفر وحصل علي جائزة أفضل مشروع هندسي في العالم في تخصصه ميكانيكا التربة عام ٢٠١٥ – قام بتصميم طواحين الهواء التي تولد الكهرباء في البحر بالمانيا ، والدكتور ماهر ابو جندية مستشار وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندي سابقا – مدير برنامج القمح القومي في كندا سابقا – عمل ملحقا تجاريا وسفيرا لكندا في ٦ دول منها ايران والامارات وسوريا .

> وأخيرا محمد هاني شاب مصري مهندس كان بيتدرب في شركة هيرين كينيشت علي تشغيل الحفار تحيا مصر .