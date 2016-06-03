الزمالك يتعادل وديا أمام الجيش 2-2

تعادل نادي الزمالك وديا أمام طلائع الجيش بثنائية لكل فريق في لقاء ودي.

الزمالك يستعد لاستئناف مسابقة الدوري المصري نفس الحال بالنسبة للجيش.

محمد سالم افتتح أهداف الزمالك في الشوط الأول قبل أن يتعادل عبد العزيز توفيق من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني سجل أحمد حسن مكي هدف الزمالك الثاني قبل أن يتعادل مجددا الجيش ولكن عن طريق محمود البدري.

وأقيمت المباراة في ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت المباراة مشاركة محمود عبد الرحيم "جنش" وباهر المحمدي ورمزي خالد ومحمد خليفة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 30 مباراة بفارق 5 نقاط عن المتصدر الأهلي مع مباراة مؤجلة للأخير.

بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.