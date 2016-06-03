AskHazem# بالفيديو - حازم إمام يُجيب.. أفضل من ارتدى 14 بعده في الزمالك؟

"من هو أفضل لاعب ارتدى القميص رقم 14 بعدك في الزمالك".. سؤال من أحد متابعي FilGoal.com يُجيب عنه الإمبراطور حازم إمام.

ويحل الإمبراطور ضيفا على FilGoal.com يوم الجمعة، ليجيب عن أسئلتكم عبر حسابنا على تويتر.

ما عليك إلا كتابة السؤال عبر هاشتاج #AskHazem وسيقوم حازم إمام بالإجابة على السؤال وينشره @FilGoalLive والموقع.

وأجاب حازم إمام على سؤال (أفضل من ارتدى 14 بعده في الزمالك؟) قائلا: "أكثر من لاعب ارتدى القميص رقم 14، ولكنني أرى أن أيمن حفني برز بشكل كبير برقم 14".

وأضاف "حفني لاعب محترم ورائع جدا ويقدم مستوى جيدا جدا مع الزمالك. هو الأبرز".