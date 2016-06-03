رئيس جامعة المنوفية يشدد على تواجد الأطباء وتقديم الخدمة الطبية

التقى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، عددا من قيادات إدارة المستشفيات الجامعية من رئيس مجلس إدارة المستشفيات، ورئيس الإدارة المركزية، ومديرى المستشفيات، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى الاستجابة من فريق العمل بالمستشفيات مع تدفق المرضى واحتياجاتهم الطبية، وإمكانية تطوير الخدمة المقدمة بشكل مستمر وتحسين أداء العاملين بها.

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة على ضرورة تحديد الأولويات للنهوض بالخدمة الطبية التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمرضى من محافظة المنوفية والمحافظات الأخرى، وتحقيق الاستفادة القصوى من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والبالغ عددهم (1070 ) لتقديم رعاية طبية متميزة للمرضى .

وشدد رئيس الجامعة على تواجد طاقم العمل من الأطباء والتمريض والإداريين وفق توقيتات العمل والنوبتيجيات المقررة ، وأن يتم نقل الخبرات بين كبار الأطباء والشباب والعمل بروح الفريق.

ووجه بالاستجابة لكل الحالات المرضية وفق ضوابط العمل بالمستشفيات الجامعة ، والتنسيق والربط بين معهد الكبد القومى ومستشفيات الجامعة ومديرية الشئون الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

واقترح رئيس الجامعة تطوير شبكة اتصالات معلوماتية وقاعدة بيانات على مستوى القطاع الصحى بالمحافظة ، تسمح بسرعة التعامل بين المؤسسات الطبية بالمحافظة وفق احتياجات ومتطلبات واستيعاب كل جهة للحالات المرضية وسرعة نقلها حال عدم توافر مكان لها بإحدى المواقع.

وناقش رئيس الجامعة خطة العمل فيما يخص تحديد الصلاحيات والأدوار بالأقسام الطبية من خلال القواعد المنظمة وسرعة تحديد المشاكل التى تعوق تحسين الأداء وسبل حلها ، واحتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن ما يتم إنفاقه على شراء الأدوية يفوق 10 أضعاف ميزانية المستشفيات وأن ما تم إنفاقه خلال العام الماضى بلغ 360 مليون جنيه، وأن يتم العمل من خلال إحصائيات وخطة مسبقة لاحتياجات المستشفيات ومراجعة خطة العمل بأقسام الطوارئ.

كما تطرق اللقاء لأهمية وضع خطة لمواجهة الكوارث والطوارئ ومراجعة وسائل الأمان بشكل دورى لحماية المرضى والمنشآت .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لطاقم العمل الطبى من الأطباء والتمريض والإداريين ممن يعمل بصدق وإخلاص ويعلى من شأن ضميره المهنى ، ويتفهم الوضع الذى تمر به الدولة وسعى الجامعة باستمرار لدعم المستشفيات الجامعية ، والاستجابة لبعض طلبات فريق العمل الطبى بالمستشفيات الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التواصل بين القيادات وفريق العمل من كل التخصصات والعاملين ، وأن تعلن كل قرارات مجلس الإدارة وقواعد تنظيم العمل وتوضيح الأمور ، والرد على شكاوى العاملين ومقدمى الخدمة والمرضى، والالتزام من الإدارة بصرف مقابل السهر والنوبتجيات لمقدمى الخدمة الطبية بمستشفيات الجامعة بناء على التواجد الفعلى وتقييم الأداء بالأقسام ، مع ضرورة وضع آليات للعمل بقسمى المعامل والآشعة لضمان استمرارية العمل على مدار 24 ساعة فى اليوم ، ووضع خطة عمل شهرية بالنوبتجيات وأسماء النواب وأعضاء هيئة التدريس المشرفين، وعمل عيادات خارجية تخصصية تعمل بعد الثالثة عصرا لتقديم خدمة طبية مميزة بأسعار مناسبة للمرضى.