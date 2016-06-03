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بالصور..الوفد الصيني يلتقي مع مسئولي الأقصر لبحث التعاون في مجال التعليم الفني

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> بحث اللواء هاني عبد المقصود السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، مع وفد مقاطعة جيانغسو الصينية برئاسة Sheng keqin مستشار محافظ مقاطعة جيانغسو، عن قسم الشئون الحكومية، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجال التعليم الفني وادخال التكنولوجيا الحديثة لتطوير المدارس .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر مع الوفد الصيني بديوان عام محافظة الأقصر بحضور احمد همام رئيس الادارة المركزية لمركز المعلومات بالمحافظة وطه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ووفاء محمد رئيس التعليم الفني بمديرية تعليم الاقصر.
> وإستعرض الجانبان، خطط تطوير التعليم الفني وكيفية الاستفادة منه في تنمية المجتمع فضلًا عن تبادل الخبرات المختلفة والمتنوعة في مجالات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتفعيل التعاون بين البلدين بما يعمل علي تحديد أهم محاور التنمية بجانب الاستفادة من الخبرات الصينية .

وأشار أعضاء الوفد الصيني، الي أهمية التعاون وخلق روابط مشتركة بين البلدين مؤكدين ان عام 2016 هو عام الصداقة والتعاون الصيني – المصري والذي تم الاعلان عنه عقب زيارة الرئيس الصيني لمصر والاقصر حيث كانت الزيارة بمثابة وضع حجر اساس لبناء علاقات قوية مشتركة بين البلدين .

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