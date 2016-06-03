وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لفرنسا

مراسل«ONA»:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية والتى إستغرقت عدة أيام بفرنسا .

وقام القائد العام خلال الزيارة بتسليم رسالة إلى نظيره الفرنسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند .

وأكدت الرسالة على عمق العلاقات الإستراتيجية وإستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

> كماعقد القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة مع نظيره الفرنسى على صعيد التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

تأتى الزيارة فى إطار التعاون والتكامل بين مصر وفرنسا والتى شهدت قمة نجاحاتها بإستلام مصر لحاملة الطائرات «جمال عبد الناصر» ورفع العلم المصرى عليها إيذاناً ببدء دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية .