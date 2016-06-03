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وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لفرنسا

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وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لفرنسا وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لفرنسا

الفريق صدقي صبحي

مراسل«ONA»:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية والتى إستغرقت عدة أيام بفرنسا .

وقام القائد العام خلال الزيارة بتسليم رسالة إلى نظيره الفرنسى من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند .

وأكدت الرسالة على عمق العلاقات الإستراتيجية وإستمرار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
> كماعقد القائد العام خلال الزيارة العديد من المباحثات المثمرة مع نظيره الفرنسى على صعيد التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

تأتى الزيارة فى إطار التعاون والتكامل بين وفرنسا والتى شهدت قمة نجاحاتها بإستلام مصر لحاملة الطائرات «جمال عبد الناصر» ورفع العلم المصرى عليها إيذاناً ببدء دخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية .

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