السيسى: القرار النهائي بشأن جزيرتي «تيران وصنافير» لمجلس النواب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن “البرلمان سيناقش قضية جزيرتى تيران وصنافير.. هذه دولة تناقش مسائلها، والهدف كله لمصلحة مصر، ولا يوجد تعارض بين المواطنين ومؤسسات الدولة والجميع هدفه مصلحة مصر”. وواصل الرئيس السيسى فى حوار شامل، مع الإعلامى أسامة كمال، قائلاً: إنه لم يغضب من رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، موضحاً: “مزعلتش من رد البرلمان لقانون الخدمة المدنية، هذه سلطة طبقا للقانون والدستور، ونحترمها.. مهمتى تقديم المشروع والقانون، وبالتالى ربما تكون ملاحظات البرلمان فرصة لنتجاوب معها لمصلحة المواطن.. هذه مؤسسات دولة نحترمها ونقدرها ونتشجعها، ونرفض الاقتراب من مؤسسات الدولة أو هز صورتها ..لا..مؤسسات الدولة تمثل مصر، ونرضف التشكيك فيها سواء القضاء والشرطة والتعليم..بس ممكن ننتقد عشان نطور ونحسن من الأداء”.