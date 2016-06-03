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بالفيديو.. الرئيس السيسي: النشاط الإرهابى فى سيناء لا يتخطى 3% من مساحتها

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بالفيديو.. الرئيس السيسي: النشاط الإرهابى فى سيناء لا يتخطى 3% من مساحتها بالفيديو.. الرئيس السيسي: النشاط الإرهابى فى سيناء لا يتخطى 3% من مساحتها
قال الرئيس عبد الفتاح إن حجم النشاط الإرهابى على أرض سيناء لا يتخطى 2 أو 3% من مساحة سيناء الكاملة، التى تبلغ 60 ألف كيلو متر مربع.

وأضاف الرئيس السيسي فى حوار شامل مع الإعلامى أسامة كمال، أن سيناء لم تحصل على الاهتمام الكافى من قبل، لكن يتم الآن عكس ذلك، مضيفًا "دلوقتى بنتكلم عن تغيير كبير بيحصل، مثل المدن الجديدة والأراضى الزراعية والمصانع وغيرها".


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