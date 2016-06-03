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إنقطاع المياه عن 5 مناطق في أسيوط بسبب عطل في محطة البنك الدولي‎

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إنقطاع المياه عن 5 مناطق في أسيوط بسبب عطل في محطة البنك الدولي‎ إنقطاع المياه عن 5 مناطق في أسيوط بسبب عطل في محطة البنك الدولي‎

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> إنقطعت مياه الشرب عن 5 مناطق بمدينة ومركز أسيوط، بسبب عطل مفاجئ في محطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين بمحافظة  أسيوط.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن مياه الشرب إنقطعت عن مناطق « نزلة عبد اللاه والأربعين والسادات والمعلمين، وقرية درنكه بمركز ومدينة أسيوط»، نتيجة عطل مفاجئ بمحطة البنك الدولي بمنطقة الأربعين ، مشيرًا الى أنه جاري عملية الإصلاح بالمحطة .

وأضاف، أن الشركة قامت بتوفير سيارات مياه للمناطق التي إنقطعت بها المياه لحين الإنتهاء من عملية الإصلاح .

 

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