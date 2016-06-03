بالفيديو.. السيسى عن المشروعات القومية: "الجنيه بيتدفع عشان يجيب جنيهات"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعليقاً على المشروعات التى سيتم إنشائها بعد سنوات: "الناس اللى زرعت زمان زرعت عشان إحنا ناكل.. والمفروض دلوقت نزرع مش عشانا إحنا بس، لكن عشان الأجيال القادمة تأخد وتلاقى".

وأضاف السيسى فى حوار شامل، مع الإعلامى أسامة كمال، تعليقاً على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمطالبات بأن يتم تأجيله: "قولولى إيه قصرت فيه، أنا عملت مشروع إسكان اجتماعى فى مشروع غير مسبوق، وقلت كل من يتقدم ليحصل على شقة سيأخذها، دخلنا فى حل مسألة الإسكان الخطر، بأكثر من 850 ألف وحدة، وكل المشروعات المطلوبة لتطوير البنية الأساسية لتهيئة الدولة للاستثمار كدولة "اتعمل".

وتابع :"ماخدتش حاجة حطيتها فى مكان قبل ما يكون المكان دا هيجلب قد اللى اتدفع فيه عشرات ويمكن مئات المرات، وينطبق على العاصمة الجديدة وعلى أى حاجة، والجنيه بيتدفع عشان يجيب جنيهات، ولازم يكون على المدى القريب لأن ظروفنا صعبة".

واستطرد قائلاً: "لدينا قضيتين كبار هما التعليم والصحة، ونتحرك فيهما، وقضية التعليم ستتخذ مدى زمنى كبير لتجاوزها، مع افتراض نجاحنا فى عمل مشروع لإصلاح التعليم، وليس قبل 12 أول 13 سنة يكون حققنا ما نتمناه فى التعليم".

وأوضح أنه يتم تحسين المتاح فى مجال الصحة ويتم تعظيم القدرات بضغط الموارد، وتم وضع مبالغ مالية كل عام للصحة وتم ضبطها وترشيدها وتم مضاعفتها مرتين أو ثلاث، وليس هو المطلوب فقط لإصلاح القطاع، لافتاً إلى أننا دولة لكى تقدم نظام صحى نرضى عنه يحتاج جهد.

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