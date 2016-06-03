السيسي: المياه الموجودة الصالحة للزراعة لمشروع المليون ونصف فدان تكفي لأكثر من مائة عام

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة تعمل منذ عامين على مشروع المليون ونصف فدان، مؤكداً أن المياه الموجودة الصالحة للزراعة للمشروع تكفي لأكثر من مائة عام.

وأضاف ”السيسي”، خلال حواره مع مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، وذلك بمناسبة مرور العام الثاني على توليه رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، أن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان مستوفي لجميع الدراسات، وأن أكثر من جهه تعمل عليه.

وأكد “السيسي” أن إمتلاك القدرة لزراعة المليون ونصف فدان هو “هدف في حد ذاته”، وأن 80 % من مياهه هي مياه جوفية وأبار.