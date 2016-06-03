أكثر من ألف جريح من القوات العراقية فى معركة الفلوجة

أعلن مصدر طبى عراقى الجمعة إصابة أكثر من ألف عنصر من قوات الأمن فى المواجهات التى تخوضها القوات العراقية لاستعادة مدينة الفلوجة، غرب بغداد، من سيطرة الجهاديين.

وقال المصدر للوكالة الفرنسية للأنباء "استقبلنا 1119 جريحا من عناصر الأمن الذين اصيبوا خلال الاشتباكات الدائرة حول مدينة الفلوجة" التى تبعد مسافة 50 كلم غرب بغداد.

وأشار المصدر إلى اخلاء الجرحى، بينهم مقاتلون من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة والحشد الشعبى، إلى مستشفيات الكاظمية وابو غريب والكرامة والكرخ واليرموك فى الجانب الغربى من بغداد. ولم يكشف المصدر عن عدد القتلى من قوات الامن مشيرا إلى نقلهم مباشرة إلى مستشفيات خاصة بقوات الأمن لتتولى عائلاتهم بعد ذلك استلام جثامينهم.

ورغم عدم الكشف عن أعدادهم، تم نقل عدد كبير من الجثامين إلى مقبرة النجف بعد أن سقطوا فى معارك قرب الفلوجة خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر أمنى فى النجف، وصول ما لايقل عن 70 جثمانا خلال الأيام القليلة الماضية.

كما قضى 26 مقاتلا من الحشد الشعبى، فصائل شيعية مدعومة من إيران، من محافظة البصرة، حسبما كشفت مصادر محلية للوكالة الفرنسية للأنباء.

وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى بقيادة واشنطن، منذ فجر 23 مايو الماضى، عمليات لتحرير الفلوجة من قبضة الجهاديين الذين يسيطرون على المدينة منذ يناير 2014.

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