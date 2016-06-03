أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أكثر من ألف جريح من القوات العراقية فى معركة الفلوجة

Google+ Print
أكثر من ألف جريح من القوات العراقية فى معركة الفلوجة أكثر من ألف جريح من القوات العراقية فى معركة الفلوجة
أعلن مصدر طبى عراقى الجمعة إصابة أكثر من ألف عنصر من قوات الأمن فى المواجهات التى تخوضها القوات العراقية لاستعادة مدينة الفلوجة، غرب بغداد، من سيطرة الجهاديين.

وقال المصدر للوكالة الفرنسية للأنباء "استقبلنا 1119 جريحا من عناصر الأمن الذين اصيبوا خلال الاشتباكات الدائرة حول مدينة الفلوجة" التى تبعد مسافة 50 كلم غرب بغداد.

وأشار المصدر إلى اخلاء الجرحى، بينهم مقاتلون من جهاز مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة والحشد الشعبى، إلى مستشفيات الكاظمية وابو غريب والكرامة والكرخ واليرموك فى الجانب الغربى من بغداد. ولم يكشف المصدر عن عدد القتلى من قوات الامن مشيرا إلى نقلهم مباشرة إلى مستشفيات خاصة بقوات الأمن لتتولى عائلاتهم بعد ذلك استلام جثامينهم.

ورغم عدم الكشف عن أعدادهم، تم نقل عدد كبير من الجثامين إلى مقبرة النجف بعد أن سقطوا فى معارك قرب الفلوجة خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر أمنى فى النجف، وصول ما لايقل عن 70 جثمانا خلال الأيام القليلة الماضية.

كما قضى 26 مقاتلا من الحشد الشعبى، فصائل شيعية مدعومة من إيران، من محافظة البصرة، حسبما كشفت مصادر محلية للوكالة الفرنسية للأنباء.

وبدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولى بقيادة واشنطن، منذ فجر 23 مايو الماضى، عمليات لتحرير الفلوجة من قبضة الجهاديين الذين يسيطرون على المدينة منذ يناير 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365