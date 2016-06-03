بالفيديو.. السيسي: نظام مرسي دخل فى صراع مع المؤسسات ووضع الدولة فى مأزق

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالشكر للشعب المصرى خلال حديثة فى حوار شامل، مع الإعلامى أسامة كمال، مضيفًا: "أتحدث للمصريين وأتمنى أن يلقى حديثى القبول والرضا منهم".

وأضاف السيسي فى حواره المذاع مساء اليوم الجمعة، أنه عندما كان يتولى مهام وزير الدفاع وقت حكم محمد مرسى لمصر، كان يدور فى ذهنه، أن الدولة تفقد فرصة لأن نظام الحكم فى تلك المرحلة لم يستطع أن يتفهم بشكل مناسب ويرضى المصريين.

وتابع: "نظام الحكم ده دخل بفكره فى إشكالية كبيرة جدا مع الدولة المصرية بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ودخل فى صراع مع المؤسسات والرأى العام وأنا كنت شايف إنه يضع الدولة فى مأزق كبير، ودى كانت آخر فرصة".

وأضاف قائلاً: "هما ما يعرفوش المصريين، والشعب المصرى شعب واعى وعظيم".

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