السيسي: حجم العمالة المصرية بالمشاريع القومية الحالية يتجاوز 2 مليون شخص

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حجم العمالة المصرية بالمشاريع القومية الحالية يتجاوز 2 مليون شخص، مشيراً إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.

وأكد ”السيسي”، خلال حواره مع مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″، وذلك بمناسبة مرور العام الثاني على توليه رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، أنه لابد أن نستعيد طاقتنا وثقتنا ببعضنا البعض وجميع مشروعاتنا القومية الحالية تعكس صورة الإرادة لدينا.

وأشار الرئيس إلى أن الجهد الذي بذل خلال الفترة الماضية كان يستهدف إعادة الثقة في قدراتنا، متابعًا ”الأمور والإشكاليات يتم حلها بالعمل ولابد أن نأخذ بالأسباب”.