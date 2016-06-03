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#في_اليورو – أنشيلوتي: أسلوب واحد سيجعل أي منتخب قادرا على النجاح في البطولة

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#في_اليورو – أنشيلوتي: أسلوب واحد سيجعل أي منتخب قادرا على النجاح في البطولة #في_اليورو – أنشيلوتي: أسلوب واحد سيجعل أي منتخب قادرا على النجاح في البطولة

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني المقبل لبايرن ميونيخ أن هناك طريقة واحدة في يورو 2016 سوف تساعد مختلف المنتخبات على تحقيق النجاح.

وتحدث المدرب الإيطالي المخضرم لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا:"عندما أنظر للدوريات الأوروبية خلال الموسم المنصرم أرى أن الهجمات المرتدة هي التي سيطرت عليها مع فوز ليستر سيتي بالبريميرليج ووصول أتليتكو مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وأردف"الأمر بسيط للغاية إذا أردت بناء اللعب من الخلف والتحلي بالصبر فذلك يأخذ العديد من الساعات في المران مع الفرق التي ليست معتادة على ذلك الأسلوب، عكس إسبانيا على سبيل المثال فلاعبوها معتادون على ذلك الأمر طوال مسيرتهم".

وأكمل المدير الفني السابق لريال مدريد وميلان"بالنسبة لإنجلترا فأرى أن لديها فريقا شابا مع هجوم قوم يتمثل في تواجد جيمي فاردي وهاري كين، وهذا الثنائي قادر على اختراق أي دفاع".

وأتم"إنجلترا تستطيع الاعتماد على أسلوب الهجمات المرتدة السريعة وأن تحقق النجاح في البطولة بشرط التحلي بعقلية الانتصار واختيار أنسب تشكيل".

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فيديو اليوم السابع