كوبا أمريكا – بروفايل في الجول.. سواريز ينادي الكرة الذهبية

تسيد لويس سواريز الموسم الكتالوني بكل اقتدار إثر فوزه بجائزة "البتشيتشي" بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإسباني وقيادة برشلونة لتحقيق اللقب المحلي بمساهمته في أهداف فريقه بنسبة 37%.

بطولة كوبا أمريكا الاستثنائية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية احتفالا بمرور 100 عام على أول نسخة ستكون فرصة كبيرة لزيادة رصيد سواريز في موسمٍ استثنائيا في مسيرته الكروية.

سواريز سجل 58 هدفا في الموسم المنصرم مع برشلونة وهو رقم لم يصل إليه من قبل منذ أن بدأ لعب كرة القدم بشكل احترافي عام 2005 مع نادي ناسيونال في موطنه.

أهداف سواريز الـ58 جاءت بواقع 40 هدفا في 35 مباراة في الدوري و5 أهداف في كأس ملك إسبانيا ومثلهم في كأس العالم للأندية و8 أهداف في دوري أبطال أوروبا، ليكون الهداف الأول لبرشلونة وينتزع عرش هدافي الفريق الكتالوني من ليونيل ميسي الذي يجلس عليه منذ موسم 2008-2009.

ولم ينفرد سواريز بعرش ميسي في برشلونة وحسب؛ بل انفرد بعرش أفضل مهاجمي أوروبا بحصوله على الحذاء الذهبي برصيد 80 نقطة بفضل أهدافه الـ40، متفوقا على أقرب منافسيه كريستيانو رونالدو بفارق 10 نقاط بعدما سجل لاعب ريال مدريد 35 هدفا في الدوري.

تحقيق المهاجم الأوروجواني جائزة الحذاء الذهبي كسر احتكار ميسي ورونالدو اللقب الذي لم يظفر به سوى البرغوث الأرجنتيني أو الدون البرتغالي منذ موسم 2009-2010.

التفوق للويزيتو لم يكن على مستوى التهديف فقط؛ بل وعلى مستوى صناعة اللعب أيضا حيث صنع 16 هدفا لرفاقه ليحل ثانيا على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى خلف لاعب أرسنال ميسوت أوزيل صاحب 19 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي.

تمريرات سواريز جعلته أكثر مهاجم في الدوريات الخمسة الكبرى تسببا في أهداف لفريقه برصيد 56 هدفا، مقابل 46 هدفا لجوناس مهاجم بنفيكا (32 هدفا و14 صناعة) وهيجواين مهاجم نابولي 38 هدفا (36 هدفا و2 صناعة) وليفاندوفسيكي مهاجم بايرن 32 هدفا (30 هدفا و2 صناعة) وهاري كين مهاجم توتنام 26 هدفا (25 هدفا و1 صناعة).

ما فعله سواريز في موسمه جعله أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وسيكون لديه فرصة لزيادة غلته في البطولة القارية اللاتينية.

خصوصا وأنه يمتلك سجل ذهبي مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا الوحيدة التي شارك فيها صيف 2011 بالأرجنتين، فماذا قدم؟

سجل سواريز هدف في دور المجموعات في تعادل أوروجواي مع بيرو وصنع أخر في فوز بلاده على تشيلي ولم يقدم أي شئ في الفوز على المكسيك ليتأهل المنتخب إلى الدور الثاني.

في دور الـ8 واجهت أوروجواي أصحاب الأرض الأرجنتين وتعادلت 1-1، لكنها تفوقت بركلات الترجيح 5-4 التي شهدت تسجيل سواريز ركلته.

في نصف النهائي سجل سواريز هدفي أوروجواي في مرمى بيرو.

في النهائي سجل هدفا وصنع الأخر لدييجو فورلان في انتصار أوروجواي على باراجواي 3-0.

تسجيل سواريز لـ4 أهداف وصناعة هدفين توجته بلقب أفضل لاعب في البطولة.