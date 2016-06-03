أوباميانج يُشعل صراع الصفقات: ألغيت تواجدي مع الجابون لمناقشة مستقبلي

أشعل بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند التكهنات حول مستقبله مع بوروسيا دورتموند بعدما أعلن مناقشته مع مسؤولي النادي لمستقبله.

وشارك أوباميانج مع دورتموند في 46 مباراة بكل المسابقات سجل خلالهم 39 هدفا في موسم مبهر لمهاجم منتخب الجابون.

وبالتأكيد أسم أوباميانج يظهر وسوف يستمر في الظهور خلال صراع سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدث أوبا عن مستقبله ليزيد من التكهنات قائلا: "ألغيت تواجدي مع منتخب الجابون. كان لدي العديد من الاجتماعات مع مسؤولي دورتموند بشأن مستقبلي".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا صن) "أنه من الغريب أن تفقد ثنائي أساسي من تشكيلتك. وخصوصا أنهما كانا كعمود فقري للفريق".

دورتموند استغنى عن ماتس هولمز لصالح غريمه التقليدي بايرن ميونيخ كما أنه أعلن رسميا انتقال إلكاي جوندجان إلى مانشستر سيتي.

وواصل أوباميانج حديثه قائلا: "لكني أثق في دورتموند. يوجد العديد من الطرق لإيجاد الحلول وضم صفقات جديدة جيدة".

وفي الوقت نفسه لم يكشف المهاجم الجابوني صاحب الـ26 عاما بشكل رسمي رغبته في الرحيل قائلا: "لا أعرف ماذا قد يحدث في المستقبل. ولكني أشعر أنني في حالة جيدة".

وأتم "حقا أشعر بحالة جيدة مع دورتموند".