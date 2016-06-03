ضبط 30 طن ملابس مستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية ببورسعيد

شنت الأجهزة الأمنية بشرطة محور قناة السويس، اليوم الجمعة، برئاسة العقيد حمدى صالح رئيس مباحث موانئ بورسعيد، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام، والأمن الوطنى، ومديرية الأمن، حملة أمنية لمداهمة المنافذ والمدقات غير الشرعية والتصدى لمافيا التهريب .

وأسفرت الحملة عن ضبط 30 طنا من الملابس المستوردة، وغير خالصة الرسوم الجمركية، داخل 7 مخازن بمنطقة الجرابعة، والمناصرة، وعزبة الإصلاح، بالكيلو 4،5 جنوب بورسعيد، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وتشكيل لجنة جمركية لتقدير الرسوم والغرامات الجمركية تمهيدا لمصادراتها.

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