كيف تختارين ملابس طفلك؟

عند شراءك لملابس طفلك عليك مراعاة الكثير من الأمور وليس فقط المظهر والتصميم. فاختيار ملابس الطفل يجب أن يعتمد على عوامل عدة كسهولة الارتداء، التنسيق والغسل. لذا اختاري الملابس التي ستسهل عليك العناية بها وتوفر لك الوقت حين يرتديها طفلك. خذي بعين الاعتبار النقاط التالية:

1. قبل الشراء انتبهي إلى سهولة ارتداء طفلك لقطعة الملابس: قطع الملابس التي تحتوي على أزرار أو سحاب من الأفضل أن تخصص للمناسبات وليس للاستعمال اليومي. الخصر المطاطي هو الأفضل للسراويل وكذلك الأقمشة المطاطية لفتحة الرأس.

2. لا تشتري قطع الملابس المجعّدة في المحل: فكري قبل الشراء، إن كانت هذه القطعة الجديدة تبدو بهذا الشكل وهي لازالت في المحل، فكيف سيكون حالها عند ارتداء طفلك لها خاصة وأنت تبحثين عن قطع عملية توفر عليك عناء الكي.

3. طفلك ذو العام الواحد سيحتاج الى ما يعادل 5 أطقم في اليوم: في هذا العمر يتسخ الطفل كثيراً. فكري بأن تلبسينه ملابس عبارة عن طبقات خفيفة فعند اتساخ قطعة، هنالك قطعة نظيفة تحتها، بدلا من تلبسينه قطعة واحدة سميكة. كذلك عند الشراء، ابحثي عن الملابس التي تتمتع بخاصية يمكنك قلبها وارتدائها على الوجهين لتوفر عليك التسوق المضاعف.



4. اشتري القطع التي تقوم بوظيفتين بدلا من واحدة: مثلا الجاكيت الذي يحتوي على قبعة، أو معطف المولود الذي يشمل القدم بدلا من الجوارب والحذاء.

5. انتبهي إلى فتحة العنق: تجنبي فتحات العنق الضيقة خاصة للأقمشة الغير قابلة للمط.

6. لبي احتياجات طفلك ورغباته: إن كان طفلك يكره لبس (بلوفر) فاستبدليه ببلوزة بازار. وحاولي أن تضيفي جواً مرحاً ومسلياً وآنت تساعديه في ارتداء ملابسه.



7. اتبعي الإشارات: مثلا اختاري الملابس الداخلية المطبوعة من الأمام كي يميز طفلك عند لبسها بين الأمام والخلف.

8. الأكمام القصيرة: خلال الخمس أعوام الأولى من عمر طفلك، اختاري الأكمام القصيرة أو بطول الثلاث أرباع كي تتجنبي أتساخها بصورة مستمرة أو بللها عندما يغسل طفلك يداه.

9. اشتري الجوارب بلون وتصميم موحد: تجنبي التصاميم المختلفة، فمن الشائع جداً أن يفقد الطفل احدى جواربه وتطول مرحلة البحث عن الفردة الأخرى، لذا تجنبي كل هذا العناء واشتري مجموعة جوارب بلون وتصميم واحد.



10. اختاري الملابس الفضفاضة والمريحة: خاصة أن كان قياس طفلك يقع بين قياسين، فاختاري الأكبر. القياس الأكبر سيكون أسهل وأسرع في الملبس وسيشجع الطفل على أن يرتدي ملابسه بنفسه.

11. اسمحي لطفلك أن يختار: هذا لا يعني أن تفتحي خزانته وتسأليه ماذا يريد أن يلبس في الصباح، فسلسلة الاختيارات لن تنتهي. قدمي له فرصة اختيار بين قطعتين لا أكثر.