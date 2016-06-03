اليوم السادس من النفاس.. تفحصي جرح الختان

إنه اليوم السادس من قدوم المولود الصغير، فماذا عليك أن تفعليه؟ هل تستمرين على برنامج اليوم السابق مثلاً؟ أم هناك خطوات جديدة عليك القيام بها؟



الدكتورة سميحة كمال، طبيبة الأسرة، تقدم لك هذه الإضافات لليوم السادس من النفاس كالتالي:

• بالنسبة للحمام الصباحي يجب أن تقومي به في الصباح مع تغيير كامل ملابسك.

• تغيير وسيلة الحماية يجب أن يكون على مدار الساعة، لا تؤجليه مهما كان السبب، بمجرد استيقاظك من النوم حتى لو تأخر حمامك.

• بالنسبة للتمارين الرياضية فعليك الاستمرار بتمارين خفض الصدر باتجاه البطن التي بدأناها في اليوم الخامس.

• إليك طريقة ممارستها ثانية للتذكير، وهي الجلوس أرضاً ثم فرد الذراعين إلى الأمام وخفض الصدر نحو البطن عدة مرات.

• ربما اليوم هو موعد التخلص من لاصق جرح العملية القيصرية.

• راجعي طبيبك بخصوص الجرح في منطقة الختان.

• راقبي عدد مرات تغوط الرضيع؛ لتتأكدي أنه يرضع جيداً، ويشعر بالشبع.

• لاحظي أن صدرك لا يظل مثقلاً بالحليب بعد انتهاء الرضاعة وتأكدي من شبع الصغير.

• لا تقلقي من طفح جلدي على وجه طفلك فهذا لا يعد خطراً، بل هو ما يعرف بحب الشباب الولادي، وسيختفي خلال أسبوعين.

• لا تقلقي من بكاء الطفل بعد الرضاعة فهذه تقلصات طبيعية تنتابه.

• حان الوقت لتجلسي مع الزوج وتداعبي الصغير معه، تأكدي أن رائحتك ذكية، وأنك قد نظفت أسنانك.

• ربما حان الوقت لكي يتلمسك زوجك أيضاً، لا تنزعجي من الفكرة بسبب نزول الدم؛ لأن العلاقة بينكما ليست قاصرة على الاتصال الجنسي.

• يمكنك تأجيل أي موعد للتهنئة حتى اليوم السابع.

• هل خططت للاحتفال بأسبوع المولود؟ انتظري صباح الغد لتخبرك «سيدتي نت» ماذا عليك فعله؟ ولكن اختاري اليوم بعض الحلوى والعلب التي تغلف بها، واطلبي من زوجك أن يجهزها من المحل المتخصص.