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"أوقاف الإسكندرية" تمنع ياسر برهامى من عقد لقاء مع أبناء الدعوة السلفية

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"أوقاف الإسكندرية" تمنع ياسر برهامى من عقد لقاء مع أبناء الدعوة السلفية "أوقاف الإسكندرية" تمنع ياسر برهامى من عقد لقاء مع أبناء الدعوة السلفية
منعت قيادات مدرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، الدكتور ياسر برهامى ،نائب رئيس الدعوة السلفية من عقد لقاء مع أبناء الدعوة بمسجد الفتح بقرية 10/8 بأبيس التابعة لإدارة محرم بك.

وأكد مصدر مسئول داخل مديرية الأوقاف، أن "برهامى" تم ضبطه أثناء عقد لقاء مع أبناء الدعوة السلفية، وقامت قيادات محرم بك بمنعه لأنه لا يحمل تصريح بإلقاء دروس بالمساجد.

يذكر أن ياسر برهامى انتهت تصاريح الخطابة الخاصة به فى 31 مايو الماضى، ولا يحمل أى تراخيص رسمية بالخطابة حتى الآن.


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