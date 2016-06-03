القوات العراقية تتقدم لمشارف حى "الشهداء" جنوبى الفلوجة بالأنبار

>تقدمت قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية مدعومة بقوات الجيش وشرطة الأنبار نحو منطقة حى "الشهداء" جنوبى مدينة الفلوجة، واشتبكت مع مسلحى تنظيم (داعش) وتمكنت من الوصول إلى مشارف "الشهداء"، بدعم من طيران التحالف الدولي؛ مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحى الزبيدى - فى تصريح صحفى مساء اليوم "الجمعة" - مقتل الوالى الجديد فى (داعش) بالفلوجة من خلال قصف لطيران التحالف الدولى مع عشرات من مسلحى التنظيم، وتدمير مركز قيادة وانفاق للتنظيم بمدخل حى "الشهداء".. موضحا أن القوات لم تقتحم بعد حى "الشهداء" بالفلوجة.

وأشار إلى أن القوات تقدمت من منطقة "النعيمية" و"جسر التفاحة" نحو حى الشهداء جنوبى الفلوجة من أجل التمهيد لاقتحام مركز المدينة والسيطرة عليها وهزيمة "داعش".

ولفت قائد "عمليات بغداد" الفريق عبد الأمير الشمرى إلى أن طيران الجيش العراقى قصف عصر اليوم موقعا لتنظيم "داعش" فى مدينة "الصقلاوية" شمال غربى الفلوجة؛ مما أسفر عن مقتل أحد قادة التنظيم يدعى "أبو بشير" السودانى.. وقال إن قوات الجيش مدعومة بالحشد الشعبى باتت على بعد 600 متر فقط من مركز مدينة الصقلاوية.

وأشارت قيادة "عمليات بغداد" إلى مقتل 52 إرهابيا ودمرت سيارة مزودة برشاش أحادى ودراجة نارية، ومعالجة 16 منزلا مفخخا ونفق بطول 45 مترا، وتفكيك 53 عبوة ناسفة وتدمير خمس راجمات صواريخ بمنطقة العمليات بمحيط الفلوجة بالأنبار.

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