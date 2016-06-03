أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرات أمريكية تقصف أهدافا لداعش من البحر المتوسط

Google+ Print
طائرات أمريكية تقصف أهدافا لداعش من البحر المتوسط طائرات أمريكية تقصف أهدافا لداعش من البحر المتوسط
قالت البحرية الأمريكية أن مقاتلات أمريكية نفذت اليوم الجمعة ضربات ضد تنظيم داعش المسلح من حاملة طائرات فى البحر المتوسط فى أول مرة تستهدف حاملة طائرات أمريكية مناطق فى الشرق الأوسط من البحر المتوسط منذ بداية حرب العراق فى 2003.

ووفقا للبحرية فقد انطلقت الطائرات من الحاملة هارى ترومان بعد أن دخلت الحاملة البحر المتوسط عن طريق قناة السويس. ولم تذكر البحرية تفاصيل فورية عما إذا كانت الأهداف فى سوريا أم العراق أو حتى عن طبيعة تلك الأهداف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365