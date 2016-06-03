طائرات أمريكية تقصف أهدافا لداعش من البحر المتوسط

قالت البحرية الأمريكية أن مقاتلات أمريكية نفذت اليوم الجمعة ضربات ضد تنظيم داعش المسلح من حاملة طائرات فى البحر المتوسط فى أول مرة تستهدف حاملة طائرات أمريكية مناطق فى الشرق الأوسط من البحر المتوسط منذ بداية حرب العراق فى 2003.إعلان - Ads إعلان - Ads
ووفقا للبحرية فقد انطلقت الطائرات من الحاملة هارى ترومان بعد أن دخلت الحاملة البحر المتوسط عن طريق قناة السويس. ولم تذكر البحرية تفاصيل فورية عما إذا كانت الأهداف فى سوريا أم العراق أو حتى عن طبيعة تلك الأهداف.
ووفقا للبحرية فقد انطلقت الطائرات من الحاملة هارى ترومان بعد أن دخلت الحاملة البحر المتوسط عن طريق قناة السويس. ولم تذكر البحرية تفاصيل فورية عما إذا كانت الأهداف فى سوريا أم العراق أو حتى عن طبيعة تلك الأهداف.
>