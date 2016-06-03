سفارة فلسطين بمصرتتفقد أبناء الجالية الفلسطينية بالشرقية

زار وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أبناء الجالية الفلسطينية فى جزيرة فاضل، وبنى أيوب، ومركز شباب عرب درويش بمحافظة الشرقية، فى إطار الزيارات الدورية للمواطنين الفلسطينيين فى المناطق البعيدة عن مراكز المدن، وللتهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وقالت سفارة فلسطين بالقاهرة، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن الوفد الذى ضم مستشار أول لينا جراح وأحد عشر موظفًا من كوادر السفارة، نقل تحيات سفير دولة فلسطين بالقاهرة، جمال الشوبكى لأبناء الجالية الفلسطينية فى محافظة الشرقية، لتهنئتهم بحلول شهر رمضان، متمنيين أن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركات.

كما وزع الوفد، شنط رمضان على 1300 أسرة من أبناء الجالية فى مناطق أبو حماد، والعباسة، وبلبيس، والعزازية، التابعين لمنطقة بنى أيوب، ومناطق أبو عمرو، وأبو ياسين، وأبو كبير، وفاقوس، وأبو شلبى، والحسينية، وكفر الإشارة، والحناوى، والزقازيق، ومنشية السادات، والروضة، التابعين لمنطقة جزيرة فاضل، ومناطق عرب درويش، والصالحية، وكفر صقر، التابعين لمنطقة عرب درويش.

وقدم كبار عمداء الجالية الشكر للرئيس الفلسطينى محمود عباس، وسفارة فلسطين بالقاهرة، ووفدها المرافق لتواصلهم مع أبناء الجزيرة، وحرصهم على الاستماع لمطالبهم وتلبيتها وتقديم يد العون لهم فى كل وقت.

وأكد وفد السفارة حرص السفير الشوبكى على التواصل مع أبناء الجالية الفلسطينية فى أنحاء جمهورية مصر العربية، وتلبية احتياجاتهم، وتقديم جميع سبل الرعاية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والتعليمية.

يقيم فى منطقتى جزيرة فاضل، وعرب درويش، ومراكز محافظة الشرقية مئات الأسر الفلسطينية ممن هُجروا من أرضهم قسرًا عام 1948، وتحرص السفارة الفلسطينية على تقديم يد العون لأبناء الجالية الفلسطينية، وهناك تقوم بتنظيم العديد من الزيارات الدورية والقوافل الطبية، كما تم البدء فى مشروعات لتمديد المياه والكهرباء لمنازل تلك القرى، حيث تم بالفعل إيصال الكهرباء لستة عشر منزلاً ويتم حالياً دراسة أوضاع أربعين منزلاً آخرين لتوصيل المياه والكهرباء، كما تتكفل السفارة بالمصاريف الدراسية لأبنائهم لتشجيعهم على طلب العلم هناك، بالإضافة إلى بناء دار ضيافة ومناسبات وفصول محو أمية.

سفارة فلسطين فى القاهرة تشارك فى حفل تأبين ضحايا الطائرة المصرية