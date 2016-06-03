تعيين الزميلة زلفا رمضان من "سيدتي" سفيرة الموازين الدائمة

ارتأت شركة PR Media على هامش مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته الخامسة عشرة لعام 2016، تنصيب الإعلامية زلفا رمضان ممثلة مجلة "سيدتي" سفيرة موازين الدائمة نظراً لجهودها ومساهمتها في شهرة المهرجان في العالم العربي. وقد حضر التنصيب وسائل الإعلام المغربي والعربي الذين أثنوا بدورهم على ذلك. ولقد قام المسؤول الإعلامي في شركة PR Media السيد أمين فارس بتسليم الزميلة زلفا رمضان درع التكريم. وجاء في التكريم:"نظراً لجهودها الإعلامية الجبّارة يسر الأسرة الإعلامية في مهرجان موازين الدولي إعلان الإعلامية اللبنانية زلفا رمضان سفيرة الموازين الدائمة".

وقد ألقت زلفا رمضان كلمة في المناسبة شكرت فيها جمعية مغرب للثقافات وشركة PR Media وكل القيمين على الحفل. وقدمت شكراً خاصاً لشعب المغرب وقيادته. وقد اعتبرت أن التكريم هو بمثابة عربون محبة من الصحافة المغربية لكل زميل إعلامي يطأ أرض المغرب ويحبها.