أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محمد علي كلاي في المستشفى

Google+ Print

الجمعة 03-06-2016 16:14

نقل أسطورة الملاكمة الشهير محمد علي كلاي Muhammad Ali Clay يوم أمس الخميس إلى المستشفى، بحسب ما أعلنت أسرته.

وفي بيان له، أعلن بوب غونيل المتحدث باسم أسرة كلاي أنّ النجم البالغ من العمر 74 عاماً يخضع حالياً للعلاج بسبب "مشكلة في التنفس".

وأوضح بوب أنّ حالة كلاي مستقرّة حالياً، ومن المتوقع بقاؤه في المستشفى لفترة قصيرة، من دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

يُذكر أنّ محمد علي كلاي كان قد دخل المستشفى في يناير عام 2015، بسبب إصابته بعدوى في الجهاز البولي، كما تمّ نقله للعلاج في المستشفى في ديسمبر عام 2014 بسبب إصابته بالتهاب رئوي.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي