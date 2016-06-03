محمد علي كلاي في المستشفى

نقل أسطورة الملاكمة الشهير محمد علي كلاي Muhammad Ali Clay يوم أمس الخميس إلى المستشفى، بحسب ما أعلنت أسرته.

وفي بيان له، أعلن بوب غونيل المتحدث باسم أسرة كلاي أنّ النجم البالغ من العمر 74 عاماً يخضع حالياً للعلاج بسبب "مشكلة في التنفس".

وأوضح بوب أنّ حالة كلاي مستقرّة حالياً، ومن المتوقع بقاؤه في المستشفى لفترة قصيرة، من دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

يُذكر أنّ محمد علي كلاي كان قد دخل المستشفى في يناير عام 2015، بسبب إصابته بعدوى في الجهاز البولي، كما تمّ نقله للعلاج في المستشفى في ديسمبر عام 2014 بسبب إصابته بالتهاب رئوي.