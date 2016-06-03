حفلة طربية لـ"مينتور العربية" برعاية "سيدتي" للتوعية على خطر المخدرات

أقامت مؤسسة "مينتور العربية" أمس حفلاً موسيقياً طربياً في مسرح المدينة في بيروت، أحياه الفنان اللبناني الشاب نعيم أسمر للتوعية على خطر المخدرات.

بدأ الحفل عند الساعة الثامنة والنصف مساء، بحضور عدد من الوجوه الاجتماعية والفنية والإعلامية، وغنى خلاله أسمر أجمل الأغاني الطربية من زمن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما.

يذكر أن الحفل كان برعاية "سيدتي"، ويعود ريعه إلى برنامج "مينتور العربية" الخاص بالتوعية على مخاطر المخدرات، والموجّه إلى الأطفال والشباب العرب.