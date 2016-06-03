أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حفلة طربية لـ"مينتور العربية" برعاية "سيدتي" للتوعية على خطر المخدرات

Google+ Print

الجمعة 03-06-2016 16:25

أقامت مؤسسة "مينتور العربية" أمس حفلاً موسيقياً طربياً في مسرح المدينة في بيروت، أحياه الفنان اللبناني الشاب نعيم أسمر للتوعية على خطر المخدرات.
بدأ الحفل عند الساعة الثامنة والنصف مساء، بحضور عدد من الوجوه الاجتماعية والفنية والإعلامية، وغنى خلاله أسمر أجمل الأغاني الطربية من زمن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما.
يذكر أن الحفل كان برعاية "سيدتي"، ويعود ريعه إلى برنامج "مينتور العربية" الخاص بالتوعية على مخاطر المخدرات، والموجّه إلى الأطفال والشباب العرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي