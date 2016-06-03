هل يعلن النجمان بوراك أوزجيفيت وفخرية أفجين زواجهما قريباً؟

قبل يوم عيد ميلاد الممثلة التركية فخرية أفجين التي ستحتفل فيه مساء 4 حزيران/يونيو، قام حبيبها الممثل بوراك أوزجيفيت الشهير ببالي بيك بإعداد مفاجأة لها، عبر شرائه طقم مجوهرات مصمم خصيصاً لها ماركة "غوتشي" بـ 12 ألف يورو بمناسبة عيد ميلادها.

والطقم مكون من قرط وخاتم و وسوار وساعة.

وتتوقّع الصحافة التركية إعلان موعد زواج النجمين قريباً، رغم ما ينشر من أخبار تشكّك بحقيقة حبّهما الذي انطلق في كواليس تصوير مسلسلهما المشترك "طائر النمنمة"، الذي حقّق موسمه الأوّل نجاحاً جماهيرياً كبيراً فاق نجاح موسمه الثاني، وقام بوراك أوزجيفيت بإنتاج فيلمهما الأول "الحب يشبهك" الذي حقق أعلى الإيرادات في دور السينما.

فهل سيكون النجمان أحدث عروسين في الوسط الفني التركي؟

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