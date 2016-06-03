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13 أكلة لمقاومة الحر والعطش أثناء صيام رمضان.. منها الخيار والبطيخ

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13 أكلة لمقاومة الحر والعطش أثناء صيام رمضان.. منها الخيار والبطيخ 13 أكلة لمقاومة الحر والعطش أثناء صيام رمضان.. منها الخيار والبطيخ
يتزامن شهر رمضان الكريم، هذا العام مع حدوث ارتفاع متوقع فى درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب استعدادات خاصة، وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بها لمقاومة الشعور بالعطش أثناء الصيام وتعويض المياه التى سنفقدها فى نهار رمضان.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أكثر الخضراوات والفواكه الغنية بالمياه، والتى من الضرورى الإكثار من تناولها خلال شهر رمضان أثناء الإفطار والسحور لترطيب الجسم ومقاومة الشعور بالعطش والجفاف أثناء الصيام، وذلك حسبما نشر مؤخرا بالموقع الطبى الأمريكى "هيلث"، وتشمل:
>1.البرتقال من أفضل الأطعمة الغنية بالمياه، ويساهم فى ترطيب الجسم وأيضًا يقاوم الشعور بالإجهاد والتوتر.
>2.الخيار: تمثل المياه حوالى 96.5% من إجمالى وزن الخيار.
>3.الخس: يحتوى على المياه بنسبة 95.6%.
>4.الكرفس: يساهم فى ترطيب جسمك وتمثل المياه 95.5% من إجمالى وزنه، كما أنه يحد من الشعور بالجوع.
>5.الطماطم: من الخضراوات الأساسية التى يجب إضافتها لطبق السلطة وتحتوى على نسبة عالية من المياه تبلغ 94.5%.
>6.الفلفل الأخضر: نسبة المياه به 93.3%.
>7.القرنبيط: المياه تمثل 92.1% من إجمالى وزنه.
>8.البطيخ: نسبة المياه 91.5%
>9.السبانخ: نسبة المياه: 91.4%.
>10.الفراولة: نسبة المياه: 91%.
>11.البروكلى: نسبة المياه:90.7%
>12.الجريب فروت: نسبة المياه 90.5%، ولكن يجب على المرضى تناول هذه الفاكهة بعد استشارة الطبيب لأنها تتفاعل مع الكثير من الأدوية.
>13.الكانتلوب: يحتوى على نسبة مياه 90.2%.

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