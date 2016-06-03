ضبط 494 مخلفة مرورية و3 سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 494 مخالفة مرورية متنوعة، وذلك خلال الحملة الموسعة، التى قام بتنفيذها مرور أسوان بدائرة مركز أسوان، والتى استهدفت ضبط المخالفات المرورية، والتحليل العشوائى للسائقين تحت تأثير المخدرات.

وتضمنت الجهود فحص 50 سائق سيارة بنقطة كمين أبو الريش، وقد أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات، كما تم ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص.

وحررت الحملة 31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفورى فى 31 مخالفة، وتضمنت الحملة المرورية تحرير 175 مخالفة غرامة ونش، كما تم سحب تراخيص 63 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الجهود عن تحرير 190 مخالفة متنوعة، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

ضبط سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر فى حملة بأسوان