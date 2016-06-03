ضبط مسجل سرق طبنجة لواء بالمعاش فى المنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة من إلقاء القبض على مسجل سرق طبنجة من لواء شرطة بالمعاش.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة من اللواء أحمد صبرى إبراهيم إبراهيم 62 سنة بالمعاش مقيم بندر ميت غمر باكتشافه سرقة شنطة بداخلها طبنجة مجرى الصنع ماركة ولام 9 مم قصير وهاتفه المحمول، من داخل سيارته حال إيقافها أمام استاد المنصورة الرياضى بشارع عبد السلام عارف دائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث للكشف عن الجناة.

وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبى الواقعة طارق مصطفى محمد حسن وشهرته طارق دوكو 25 سنة عاطل، مقيم شارع محمد فتحى ومسجل جنائيا سرقة وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته لفافة ورقية صغيرة الحجم تحوى مسحوق الهيروين المخدر وسرنجة بداخلها محلول يشتبه أن يكون لذات المسحوق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط المسروقات.

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