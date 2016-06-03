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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك
بعث البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة اليوم الجمعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال البابا فى برقيته "باسم الكنيسة المصرية وكل هيئاتها أتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك كأيام روحية لسمو النفس والروح راجين لكم ولشعب العظيم موفور الصحة والسعادة".

وأضاف البابا فى برقيته "كما يسرنى أن أشكركم على موقفكم الإنسانى الداعم لسيدة المنيا، حفظكم الله بكل خير وسلام أباً لكل المصريين على ارض الوطن مصرنا الغالية ودمتم فى رعاية الله وعنايته".

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مصر 365

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