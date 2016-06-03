بالأسماء.. 9 خبراء وشاب ظهروا فى فيلم "إنجازات الرئيس"

ظهر فى الفيلم التسجيلى الذى أعده المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عامين، عدد من العلماء والخبراء فى مختلف المجالات حول المشروعات القومية.

والعلماء هم:

>1- الأستاذ الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة الطرق جامعة كارلتون فى كندا ٠٠ وحاصل على اعلى جائزة هندسية فى العالم ٠٠ كما ابتكر وابور زلط أو هراس اسمه امير لعلاج تشققات الأسفلت ويستخدم فى كندا وأستراليا والأمارات.

2- الدكتور هانى سويلم المدير الأكاديمى لقسم هندسة المياه جامعة أخن فى ألمانيا، أستاذ التنمية المستدامة وكلفته الحكومة الألمانية بإنقاذ نهر الراين من التلوث ونجح فى هذا، كما حصل على جائزة أفضل مشروع تنموى فى العالم من الأمم المتحدة.

3- الأستاذ الدكتور فيكتور رزق الله أول عميد هندسة أجنبى فى تاريخ ألمانيا.. نقيب المهندسين الألمان ٨ سنوات، وحاصل على أعلى وسام من المستشار الألمانى، وصمم مترو أنفاق هانوفر، كما صمم أكبر ميناء للحاويات فى العالم.

4- الأستاذ الدكتور مصطفى عبد المقصود، عميد معهد بناء السفن جامعة هامبورج، وصمم المدمرة البحرية للجيش الألمانى، كما صمم أكبر سفينة فى العالم لنقل البضائع، ومشرف على أكبر معمل اختبار سفن فى هامبورج بألمانيا.

5- الدكتور ابراهيم سمك: صمم الخلايا الشمسية للبرلمان الألمانى والمستشارية ومحطة قطارات برلين ومطار شتوتجارت ومصنع مرسيدس بنز، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأوروبى للطاقات المتجددة ٨ سنوات، كما حصل على أعلى وسام ألمانى من المستشار شرودر.

6- الدكتور هانى النقراشى: خبير الطاقة الشمسية العالمى

7- هانى عازر: المدير التنفيذى لمحطة قطارات برلين.

>8- الدكتور خالد عبد الرحمن: نائب عميد هندسة هانوفر وحصل على جائزة أفضل مشروع هندسى فى العالم فى تخصصه ميكانيكا التربة عام ٢٠١٥، وقام بتصميم طواحين الهواء التى تولد الكهرباء فى البحر بألمانيا

>9- الدكتور ماهر أبو جندية: مستشار وزير الخارجية والتجارة الدولية الكندى سابقا، مدير برنامج القمح القومى فى كندا سابقا، عمل ملحقًا تجاريًا وسفيرًا لكندا فى ٦ دول منها إيران والإمارات وسوريا.

>10- محمد هانى شاب مصرى مهندس كان يتدرب فى شركة هيرين كينيشت على تشغيل الحفار "تحيا مصر".

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