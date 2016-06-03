بالصور.. ابنة شاهندة مقلد تقبل عزاء سيدات القرية بالمنوفية

استقلبت اليوم الدكتورة بسمة، ابنة شاهندة مقلد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى توفيت أمس بعد صراع طويل مع المرض، العزاء من سيدات القرية وسط بكاء منها وصراخ حزنا على والدتها.

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أعلن فى شهر مارس الماضى، موافقة الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، على إصدار قرار علاج على نفقة الدولة لشاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وقد وفاتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.

بالفيديو والصور.. تشييع جنازة شاهندة مقلد بمسقط رأسها فى المنوفية

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